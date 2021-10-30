خطابات رسمية من العراق إلى دول العالم بشأن الأموال المنهوبة

2021/10/30 | 09:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن وزير العدل سالار عبد الستار، اليوم السبت، إرسال خطابات إلى دول العالم بشأن الأموال العراقية المنهوبة.وذكر الوزير، وفق الصحيفة الرسمية، أنَّ “العراق أرسل خطابات من خلال سفاراته المنتشرة في العالم إلى جميع الدول التي توجد فيها أموال عراقية منهوبة سواء التي كانت مودعة في البنوك إبان حكم النظام السابق أم الخاصة بغسيل […]

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