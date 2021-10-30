2021/10/30 | 09:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الاتصالات، عزمها الإعـلان عن مناطق جديدة تعمل بخدمة الشبكة الضوية للهاتف الارضــي على مستوى بغداد.وقــال المـتـحـدث الـرسـمـي بـاسـم الــــوزارة رعــد المـشـهـدانـي في تصريح صحفي، إن “للوزارة خط مسار واضح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتصالات تعتزم ادخال الشبكة الضوئية لمناطق جديدة ببغداد المركز الخبري الوطني.

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