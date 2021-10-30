ساعات تفصل العراق عن 'الرياح الهابطة'.. ومتنبئ يطلق تحذيرا

2021/10/30 | 09:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير توقعات الطقس، السبت، الى استمرار فرص هطول الامطار خلال هذا الاسبوع مع غزارتها في محافظات نينوى واربيل ودهوك، وتحول الاجواء الى برودة شتوية إعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.

واشار المتنبىء الجوي صادق عطية في تدوينة على فيسبوك، اليوم (30 تشرين الاول 2021)، الى نظرة في عوامل سلبية الحالة المؤثرة حاليا والتوقعات المستقبلية هذا الاسبوع جاء فيها:

1- موقع المرتفع شبه المداري في الطبقات العليا في اجواء وسط وجنوب البلاد يعتبر عامل سلبي في ضعف فرص هطول الامطار فيها بسبب منع انحدار المنخفض اكثر نحو الجنوب وجلب تبريد علوب لاحداث فوارق حرارية رأسية.

2- نحتاج لاندفاع منخفض البحر الاحمر اكثر لزيادة الحمل الحراري اضافة لرطوبة مدارية من بحر العرب وهذا غير متحقق بسبب تمركز امتداد مرتفع سطحي سلبي وسط الجزيرة اصله من شمال آسيا.

3- الرطوبة القادمة من مسطح الخليج العربي ،المستفيد الاكبر منها مناطق غرب ايران غالبا اضافه لمدن شمال شرق العراق، بسبب عامل التضاريس.

4- رغم ان جميع مدن البلاد تتأثر بتيار علوي غربي ، لكن الهضبة الايرانية وشمال ايران ومناطق شمال العراق تستفاد من عامل التضاريس كعامل مساعد في رفع الرطوبة السطحية مما ينتج عنه تكونات السحب الرعدية، وهذا غبر متوفر في مدن الوسط والجنوب والغربية ، وكذلك الحال في مدينة نينوى وغرب اربيل ، عدا بعض التكونات الرعدية المتفرقة فيها لكنها غير شاملة.

التوقعات

ننتظر تقدم منخفض اخر متواجد حاليا على شمال افريقيا يصل منتصف الاسبوع .

ولذلك فالاجواء لن تكون مستقرة والرياح كذلك ، وفرص الامطار مستمرة هذا الاسبوع وتتركز علئ مدن شمال البلاد… اضافة لمناطق متفرقة من وسط وغرب وجنوب البلاد ايضا ولكن كما ذكرنا مناطق متفرقة (وليست شاملة).

وحذر عطيه من غزارة الامطار الرعدية ومايصاحبها من رياح هابطة الليلة وفجر الاحد في بعض مدن الشمال ومنها نينوى ودهوك وشمال اربيل .

واضاف، انه " لايوجد انخفاض بالحرارة لغاية نهاية الاسبوع، مع ارتفاع معدلات الرطوبة السطحية هذا اليوم ويوم الاحد في مدن الجنوب والفرات الاوسط تحديدا، ومتوقع ان (تقل) شدة الرطوبة يوم الاثنين.

واشار الى انه "تستمر الرياح اليوم جنوبية شرقية نشطة السرعة في اغلب المدن عدا غرب البلاد، اما يوم غد ولغاية يوم الاربعاء ستكون متقلبة الاتجاه، مصحوبة ببعض النشاط مع فترات من السكون، ثم تتحول عند نهاية الاسبوع او اعتبارا من الاربعاء الى شمالية غربية ونشهد انخفاض بدرجات الحرارة وبرودة شتوية".

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