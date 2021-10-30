2021/10/30 | 09:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني جهز فريق ريال مدريد نفسه لمباراة إيلتشي في منافسات الدوري الإسباني اليوم السبت على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو، وهي المباراة التي سيغيب عنها المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.مرت 8 أشهر منذ آخر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تشكيلة ريال مدريد المتوقعة لمواجهة إيلتشي اليوم المركز الخبري الوطني.

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