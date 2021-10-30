تفاقم الازمة بين السعودية ولبنان بعد تصريحات قرداحي

2021/10/30 | 09:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كفانا كوارث أقيلوا هذا الوزير الذي سيدمر علاقاتنا مع الخليج العربي.

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