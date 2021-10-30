2021/10/30 | 09:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصطدمت آمال جماهير منتخب لبنان لكرة القدم في ارتياد المدرجات للمرة الأولى منذ نحو عامين، بطلب الاتحاد الدولي (فيفا) إقامة مواجهتي إيران والإمارات ضمن تصفيات مونديال 2022 المقبلتين "خلف أبواب موصدة لأسباب أمنية"، بحسب ما كشف رئيس الاتحاد اللبناني هاشم حيدر لوكالة فرانس برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصفيات المونديال.. مباريات إيران والإمارات "خلف أبواب موصدة" في لبنان "لأسباب أمنية") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصفيات المونديال.. مباريات إيران والإمارات "خلف أبواب موصدة" في لبنان "لأسباب أمنية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).