بينهم ارهابي.. القبض على 4 مطلوبين بقضايا مختلفة في بغداد

2021/10/30 | 09:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية استخبارات وأمن بغداد، اليوم السبت، إلقاء القبض على أربعة مطلوبين أحدهم إرهابي والآخرين يتاجرون بالمواد المخدرة في العاصمة بغداد.وقالت المديرية في بيان، إن “المتابعة الميدانية الدقيقة من قبل أبطال المديرية العامة للاستخبارات والأمن للعناصر المطلوبة للقضاء وبناءً على معلومات استخبارية، ألقت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد القبض على أحد المطلوبين للقضاء […]

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القبض على 4 مطلوبين بقضايا مختلفة في بغداد أولاً على الايام نيوز.

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