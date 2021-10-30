بعد قراري السعودية والبحرين.. إليسا لجورج قرداحي غاضبة:

2021/10/30 | 09:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت المغنية اللبنانية، إليسا خوري، وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي إلى التوجه نحو "الأسد والحوثيين" إذا كان يحبهما، مشيرة إلى أنه يتحمل مسؤولية بلد بأكمله، في رد فعل غاضب بعد قرار السعودية والبحرين بسحب سفيريهما في بيروت وطرد السفيرين الل

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