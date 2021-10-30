2021/10/30 | 09:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية استخبارات وأمن بغداد، السبت، إلقاء القبض على أربعة مطلوبين أحدهم إرهابي والآخرين يتاجرون بالمواد المخدرة في العاصمة بغداد.وقالت المديرية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “المتابعة الميدانية الدقيقة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بغداد..اعتقال إرهابي وثلاثة تجار مخدرات المركز الخبري الوطني.

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