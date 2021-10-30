فيلم “ريش”.. الواقع أسوأ - ماجي صباغ

2021/10/30 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ماجي_صباغ ماجي صباغ و مصطفى عبد الغنيتعود بداية وصاية أدوات السلطة على الأعمال السينمائية وتوجيه التهمة المعلبة “تشويه سمعة مصر” إلى ستينيات القرن الماضي، حين تدخلت الأجهزة الرقابية التابعة للدولة بحذف بعض مشاهد من فيلم “يوميات نائب في الأرياف” (1969)، كشرط لإجازة عرضه، إذ صور الفيلم حياة الفلاحين في مصر بشكل أزعج السلطة.ومنذ ذلك الحين أصبحت هذه التهمة جاهزة لتدخل الرقابة أو الهجوم على الأع ......





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