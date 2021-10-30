أفكارغيرمترابطة ..و لكنها مرتبطه (2) . - محمد حسين يونس

2021/10/30 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_حسين_يونس علينا أن نكون شاكرين ..



لأننا نعيش في زمن يستطيع الإنسان فيه أن يفهم ما يدور بخلد شخص بعيد عنه زمنيا و مكانيا ..لا يعرفه و لم يقابلة في يوم ما ..و ذلك عن طريق الكتابة و القراءة ..و سهولة النشر بعد الثورة الإلكترونية التي نستظل بها .



الأن أعيش وحيدا ..



لقد إنتهي دورى في الصراع من أجل لقمة العيش ..



بمعاش ..



يكفي لسد الإحتياجات الإساسية ..



و هي لم تعد بالنسبة لسني كثيرة ..



و أخذت الأيام ......





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