2021/10/30 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فهد_المضحكي تشهد اسيا الوسطى إعادة توازن كبير مع صعود الصين كواحد من أكثر اللاعبين المؤثرين في المنطقة.



يرجع صعود الصين في آسيا الوسطى إلى نظرتها الأوسع لوصول المنطقة، ولشهيتها المفتوحة لمصادر الطاقة واحتياطاته الغزيرة في آسيا الوسطى، حيث تتوسع في المنطقة من الاستثمارات التجارية والقروض ومصرف الاستثمار الآسيوي في البنى التحتية وعدة مكونات أخرى.



ولا تطلب الصين، وذلك خلافا للغرب، أي نوع من الإصلاحات الس ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آسيا الوسطى والأهداف الروسية - الصينية المشتركة - فهد المضحكي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آسيا الوسطى والأهداف الروسية - الصينية المشتركة - فهد المضحكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).