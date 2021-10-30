2021/10/30 | 09:51 - المصدر: عين العراق

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السبت 30 أكتوبر 2021 | 09:47 صباحاً

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خام البصرة الخفيف يتجه لتسجل أول خسارة أسبوعية في شهرين

تراجع سعر خام البصرة الخفيف ليسجل خسارة اسبوعية هي الاولى في شهرين، حيث شهدت أسعار خامات النفط خلال الأسبوع الماضي تذبذبا نتيجة النقص الذي حصل في الطلب وبعد ارتفاع أسعار الغاز والفحم، مما جعل أسعار النفط أقل تكلفة من جهة وارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وتأثر اقتصاديات الدول بفيروس كورونا من جهة ثانية.



وبالرغم من ارتفاع خام البصرة في آخر جلسة له قبل إغلاقه الجمعة بمقدار 27 سنتا ليصل الى 83.84 دولاراً، إلا انه حقق خسارة أسبوعية بلغت 75 سنتا أو ما يعادل نسبته 0.89% .



وارتفع أيضا خام برنت في آخر جلسة له بمقدار 6 سنتات ليصل الى 84.38 دولاراً، إلا أنه حقق خسارة أسبوعية بلغت 1.15 دولار او ما يعادل نسبته 1.34% في اسبوع.



وجرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على ارتفاع ايضا بمقدار 76 سنتا ليصل الى 83.57 دولاراً للبرميل الا انه حقق خسارة اسبوعية ايضا بلغت 19 سنتا او ما يعادل نسبته 0.23%.

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