النقل تؤكد تلقيها طلب من أمانة مجلس الوزراء لبيع ميناء الفاو

2021/10/30 | 10:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وردنا كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء يطلب منا الذهاب الى الاستثمار.

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