مصرف الرافدين يعلن عن عدد القروض الممنوحة في آب الماضي

2021/10/30 | 10:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف مصرف الرافدين، اليوم السبت، حصيلة القروض التي منحت للمواطنين في شهر آب الماضي.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إن “القروض التي تم منحها وإنجازها خلال شهر آب الماضي بلغت 344 قرضاً تنوعت ما بين قروض البناء والترميم والمشاريع الصغيرة”.وأشار إلى أنه “تم منح 273 قرضاً للمشاريع الصغيرة وإنجاز منح 59 قرضاً […]

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