2021/10/30 | 10:10 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lJYREq1tXDI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في وضح النهار هجوم بالسلاح على منزل في #بابل بسبب خلاف عائلي على الميراث #قناة_الفلوجة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. في وضح النهار هجوم بالسلاح على منزل في #بابل بسبب خلاف عائلي على الميراث #قناة_الفلوجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).