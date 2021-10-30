رد حازم من إدارة السد القطري على أنباء تعاقد برشلونة مع تشافي

2021/10/30 | 10:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت إدارة السد القطري على الأنباء التي تحدثت عن قرب تولي مدرب الفريق، تشافي هيرنانديز، مهمة تدريب برشلونة الإسباني، مؤكدة أن اللاعب السابق مرتبط بعقد معها لموسمين

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