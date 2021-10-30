خام البصرة الخفيف يسجل أول خسارة أسبوعية في شهرين

2021/10/30 | 10:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تراجع سعر خام البصرة الخفيف ليسجل خسارة اسبوعية هي الاولى في شهرين، حيث شهدت أسعار خامات النفط خلال الأسبوع الماضي تذبذبا نتيجة النقص الذي حصل في الطلب وبعد ارتفاع أسعار الغاز والفحم، […]

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