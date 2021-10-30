الصدر يعلن إغلاق جميع مقرات سرايا السلام وعودة عناصرها كأفراد في التيار الصدري

2021/10/30 | 10:22 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إغلاق جميع مقرات تنظيم سرايا السلام، مؤكداً عودة عناصره كأفراد في التيار الصدري.وقال الصدر في بيان صادر عنه: “أعلن كخطوة أولى عن غلق كل مقرات سرايا السلام، وعودة عناصره كأفراد في التيار الصدري”.… Readmore

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