2021/10/30 | 10:22 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضجة بسبب معنى التسمية الجديدة بالعبرية.. "فيسبوك" ولد "ميتا" في إسرائيل! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/30 | 10:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضجة بسبب معنى التسمية الجديدة بالعبرية.. "فيسبوك" ولد "ميتا" في إسرائيل!) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضجة بسبب معنى التسمية الجديدة بالعبرية.. "فيسبوك" ولد "ميتا" في إسرائيل!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).