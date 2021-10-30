بيان جديد من الرافدين بشأن قروض الـ 50 مليون

2021/10/30 | 10:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مصرف الرافدين، السبت، بيانا بشأن قروض الـ59 مليون دينار للبناء التي منحت للموظفين والمواطنين.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (30 تشرين الاول 2021)، إن "القروض التي تم منحها وانجازها خلال شهر آب الماضي بلغت 344 قرضا تنوعت مابين قروض البناء والترميم والمشاريع الصغيرة".

وأضاف البيان، أنه "تم منح 273 قرضا للمشاريع الصغيرة وانجاز منح 59 قرضا للبناء والترميم و 12 قرضا للبناء في قطعه ارض والبالغة 50 مليون دينار".

N.A

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