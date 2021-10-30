وفد العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية يزور عوائل ضحايا المقدادية وينقل لهم تعازي المرجعية

2021/10/30 | 10:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضر وفدٌ من العتبتَيْن المقدّستَيْن

الحسينيّة والعبّاسية امس مجلسَ عزاء

شهداء قرية الرّشاد في المقداديّة

الذين تعرّضوا لمجزرةٍ وحشيّةٍ الأسبوع

الماضي.

وضمّ الوفدُ عدداً من مسؤولي

العتبتَيْن المقدّستَ

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