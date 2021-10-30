الصحة العالمية : نحذر من فيروس جديد “يصعب” احتواءه

2021/10/30 | 10:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المدير العام لمنظمة الصحة

العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أنه

من المؤكد من ناحية البيولوجيا ظهور

فيروس جديد في المستقبل، لن تكون

البشرية قادرة على احتوائه.

وقال غيبرييسوس خلال اجتماع مع وزراء

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