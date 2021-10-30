بعد الأزمة مع السعودية.. ميقاتي يطالب قرداحي باتخاذ

2021/10/30 | 10:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب

ميقاتي، من وزير الإعلام جورج قرداحي،

بتقدير المصلحة الوطنية "واتخاذ القرار

المناسب لإعادة إصلاح علاقات لبنان

العربية"، إثر الأزمة مع دول خليجية

الناجمة عن تصريح له.

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