مدبلج شخصية ’علي بابا’: نشأت في بغداد.. وأرغب بلعب دور باللهجة العراقية

2021/10/30 | 10:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

من شخصية "علي بابا" في مغامرات سندباد إلى "القبطان جون سيلفر" و"ساسوكي" و"ساندي بيل" و"النينجا" و"النسر الذهبي"، سحر الفنان اللبناني وحيد جلال جيل السبعينيات والثمانينيات كمدبلج لأفلام الرسوم المتحركة في العراق والبلاد العربية.

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وقدم الفنان اللبناني، الذي يحتفظ لبغداد بذكريات خاصة، الكثير من أعمال الدبلجة في هذه الإطار، من بينها شخصية "أغناسيو" وأخوه التوأم في مسلسل كساندرا والسبع المدهش، رانزي المدهشة، ريمي الفتى الشريد، البطل خماسي، ميمونة ومسعود، روائع التراث الإنساني، الشجعان الثلاثة، رحلة عنابة، بينو، سانشيرو، البدايات المضيئة، اسألوا لبيبة.

وقال الفنان وحيد جلال، في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعها "ناس"، (30 تشرين الأول 2021)، "أنا أشكر جمهوري الكريم لأنه مخلص لصوتي والأعمال الكرتونية خاصة التي عملتها والتي شاركت فيها، مثل القبطان جون سيفر"، مبيناً أنّ "أفلام الكرتون كان سابقاً تهدف إلى تقيف وتسلية الأطفال، وخصوصا باللغة العربية الفصحى، أما اليوم فصار الكرتون رعباً للأطفال لذلك لن أشارك في هكذا أعمال مدبلجة".

وفيما يخص الدراما اللبنانية، اعتبر أن "الدراما اللبنانية والعربية إجمالاً في مستوى منحدر جداً، ولن أشارك في أي من هذه الأعمال"، مؤكداً "رفض الكثير من الأعمال والمسلسلات".

وقال جلال، بشأن المشاكل بين الفنانين، إن "الغيرة والحسد بين الفنانين منتشرة جداً، بكل الأوساط لأن كل ناجح له من يحسده ومن يغارُ منه".

وأبدى جلال رغبته في "الظهور بعمل درامي عراقي ليتحدث اللهجة العراقية"، مؤكداً أنّ "بغداد تعني له الكثير، فهي بلاد الرشيد، بلاد الرافدين، بلاد الحضارة العربية الأصيلة".

وقال الفنان اللبناني، "ترعرت في بغداد عندما كنت صغيراً حين كان أبي يعملُ هناك مهندساً، وقد عشت فيها فترة معقولة".

ودعا جلال، الجيل الحالي إلى "القراءة والمطالعة والحرص على اتقان اللغة العربية"، مشيراً إلى أنّ طالوقت الحاضر لن يشهد له جديداً على المستوى الفني".

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