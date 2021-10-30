2021/10/30 | 10:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تمكنت مفارز مديرية شرطة العشار في محافظة البصرة، اليوم السبت، القبض على عصابة إجرامية للسرقة.وذكرت المديرية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “مفارز مركز شرطة العشار في مديرية شرطة البصرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإطاحة بعصابة متخصصة بسرقة المواطنين في البصرة المركز الخبري الوطني.

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