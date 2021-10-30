بكين تُغلق بعض دور السينما لاحتواء تفشي كورونا

2021/10/30 | 10:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أمرت سلطات العاصمة الصينية بكين بإغلاق دور السينما السبت في حين تسجل البلاد ارتفاعا في الإصابات بكوفيد-19 قبل أقل من مئة يوم من الألعاب الأولمبية الشتوية التي تنطلق في الرابع من شباط.

وستُصبح بكين التي نظّمت الألعاب الأولمبية الصيفية العام 2008 أوّل مدينة في العالم تستضيف مسابقات ضمن الألعاب الأولمبية الشتوية أيضا.

في هذا الإطار، اعتمدت السلطات إجراءات صارمة للقضاء على تفشي وباء كوفيد-19 في الصين التي تعدّ حاليًا أقل من 300 إصابة، غير ان الفيروس لا يزال متفشيا في ثلث الأقاليم الصينية الثلاثين تقريبا، ومنها بكين.

وقالت البلدية إن كل دور السينما في منطقة شيتشنغ ستبقى مغلقة حتى 14 تشرين الثاني وتضمّ المنطقة، التي يسكنها أكثر من مليون شخص، أحياء واقعة غرب ساحة تيانانمين.

ويأتي قرار بكين في وقت أعلنت الصين السبت تسجيل 59 إصابة جديدة محلّية بكوفيد-19 على مستوى البلاد وهو مستوى قياسي لم يُسجّل منذ منتصف أيلول.

وقد تبدو هذه الأرقام قليلة مقارنة بتلك المسجلة يوميًا في أنحاء أخرى من العالم، إلا انها تدفع السلطات إلى مضاعفة جهودها في الفترة التي تسبق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تبدأ في 4 شباط.

وتقع بؤرة الوباء الجديدة في بلدة إيرنهوت الحدودية مع منغوليا على مسافة تزيد عن 650 كيلومترًا من بكين، ويعيش حاليًا نحو ستة ملايين صيني في الحجر بسبب الإغلاق العام الاحترازي في المدن التي اكتُشفت فيها إصابات.

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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