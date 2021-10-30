السد القطري يحسم مصير مدربه تشافي

2021/10/30 | 11:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أغلق نادي السد القطري الباب في وجه برشلونة الإسباني، بشأن التعاقد مع مدربه الإسباني تشافي هرنانديز، لقيادة الفريق الكتالوني خلفا للهولندي رونالد كومان.وأقال برشلونة مدربه كومان، الأربعاء الماضي، عقب خسارة الفريق […]

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