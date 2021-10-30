العثور على جثة عراقي قرب الحدود الالمانية

2021/10/30 | 11:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العثور على جثة شاب بالغ من العمر 32 عاماً".

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