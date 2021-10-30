كمين محكم يطيح بسارق 'عجلة' وآخر بتزوير سند عقاري في بغداد

2021/10/30 | 11:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم السبت، القبض على متهم بسرقة عجلة حديثة النوع وآخر بتزوير سند عقاري بقيمة ٢٤٠ مليون دينار في العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد أن استخبر مكتب مكافحة سرقة سيارات الرصافة حول وجود سرقة عجلة من نوع لاندكروز أبيض اللون ضمن قاطع المسؤولية، على الفور ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات التي أثمرت بالوصول إلى المتهم تم نصب كمين محكم والقبض على المتهم وضبط العجلة المسروقة ، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه وتقديمه إلى القضاء لينال جزائه العادل".

الى ذلك، "ألقت مفارز مكتب مكافحة اجرام المنصور القبض على متهم لقيامه بتزوير سند عقاري بقيمة (٢٤٠) مليون دينار عراقي وبيعه على إحدى المواطنات في بغداد".واشار البيان الى، ان "المتهم تم تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٢٩٢ ، ٢٩٨ من قانون العقوبات لينال جزائه العادل".

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