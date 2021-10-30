الإطاحة بداعشي في صلاح الدين

أعلنت معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، الإطاحة بأحد عناصر داعش في محافظة صلاح الدين.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت خلالها مفارز المعاونية من اعتقال عنصر إرهابي تابع لداعش بعد استحصال الموافقات القضائية في الشرقاط".واضافت، ان "المتهم اعتقل وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، حيث اتخذت بحقه الإجراءات القانونية أصوليا".
ودعت معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي، "جميع المواطنين للإبلاغ عن جميع الشبهات والعناصر الإرهابية التي تعبث بأمن الدولة ومواطنيها عبر الرقم الساخن ٤٨١ لحفظ الأمن والأمان في البلاد".
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