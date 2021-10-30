الجامعة العربية تعلق على

2021/10/30 | 11:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في بيان رسمي السبت، عن "بالغ قلقه وأسفه للتدهور السريع في العلاقات اللبنانية الخليجية"، وذلك على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن الحرب في اليمن.

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