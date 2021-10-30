جورج قرداحي.. جنبلاط يوجه رسالة للحكومة بشأن وزير الإعلام

2021/10/30 | 11:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، الجمعة، الحكومة لإقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، بسبب موقفي السعودية والبحرين منه بعد التصريجات الأخيرة التي اعتُبرت "مسيئة"

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