2021/10/30 | 11:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت وزارة العدل، اليوم السبت، عن تحركات دبلوماسية لاستعادة الأموال والعقارات العراقية في الأردن وسويسرا ودول أخرى، فيما لخصت دورها في الحفاظ على عقارات المواطنين في المناطق المحررة.وقال المتحدث باسم الوزارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحركات دبلوماسية عراقية لاستعادة الأموال والعقارات في هذه الدول المركز الخبري الوطني.

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