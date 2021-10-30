2021/10/30 | 11:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني احبطت دوريات النجدة، اليوم السبت، محاولة انتحار لشخص حال رمي نفسه من اعلى جسر 14 رمضان في بغداد .وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن “دوريات نجدة الاعظمية تمكنت من انقاذ شخص […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نجدة الاعظمية تنقذ شابا من الانتحار المركز الخبري الوطني.

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