الجامعة العربية تعلق على ازمة جورج قرداحي

2021/10/30 | 11:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة

الدول العربية، على تصريحات وزير

الخارجية اللبناني جورج قرداحي، التي

قيل إنها تحمل إساءة لجهود السعودية

والإمارات في اليمن.، قائلًا: «كنت

أتمنى ألا يتطرق البشر لتلك ا

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