العثور على جثة لاجئ عراقي في شاحنة قرب حدود ألمانيا وبولندا

2021/10/30 | 11:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الشرطة الألمانية، الجمعة، إنها

عثرت على عراقي ميتا ضمن مجموعة من 30

شخصا تم تهريبهم عبر الحدود البولندية

في شاحنة.

وأوضحت الشرطة أن الرجل البالغ 32 عاما

كان قد توفي قبل ساعات من عثور الشرطة

على

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