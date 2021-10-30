كربلاء:العتبة الحسينية تعالج جريحين من القوات الامنية بمستشفى الإمام زين العابدين على نفقتها

2021/10/30 | 11:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قسم رعاية ذوي الشهداء والجرحى

التابع للعتبة الحسينية المقدسة عن

تبنيه علاج جريحين أحدهما من ملبي فتوى

الدفاع الكفائي، والاخر من جرحى وزارة

الدفاع، وذلك في مستشفى الإمام زين

العابدين (عليه السلام)

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