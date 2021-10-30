خطة لنصب كاميرات حرارية لمراقبة المناطق المفتوحة والنائية في كركوك

2021/10/30 | 11:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن محافظ كركوك، راكان سعيد الجبوري، اليوم السبت، عن مستجدات تنفيذ خطة انفتاح القطعات العسكرية في المحافظة، فيما كشف عن وجود خطة لنصب كاميرات حرارية للمراقبة في المناطق المفتوحة والنائية بكركوك.وقال الجبوري، في تصريح صحفي، إن “الوضع الأمني في عموم محافظة كركوك آمن ومستقر منذ أحداث الشهر الماضي بعد قيام عصابات داعش الارهابية […]

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