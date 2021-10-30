رجل فى بيتى لا أتذكره ..... سبع قصائد - منى حلمي

2021/10/30 | 11:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منى_حلمي رجل فى بيتى لا أتذكره .........



سبع قصائد --------------------------------------1 – الحقيقة المنسية------------عرايا أو فى الأكفان فى خيش أو سوليفان داخل العيون تحت الأجفان يأكلون الفول أو الشوفان جاحدين أو شاعرين بالعرفان يلتهمون الناس أو الخرفان محمد فاطمة علية سعفانمارى أحمد موسى استيفان يأكلون مع يهوذا ومرقصأو عثمان بن ......





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