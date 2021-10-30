المجتمع والأسس التربوية (البيت والمدرسة وسلطة الحكم) - فلاح أمين الرهيمي

2021/10/30 | 11:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي تعتبر الحياة المعاشية والاقتصادية هي الأساس في حياة الإنسان باعتبارها الظاهرة التي تشغل فكر الإنسان ووجوده في الحياة وتقدم الإنسان وتطوره واستقراره واطمئنانه يأتي من خلال اكتفاءه الذاتي في توفير جميع تفاصيل مستلزمات الحياة الضرورية فمتى اكتفى الإنسان منها ذاتياً توفرت لديه وفتحت أمامه جميع فرص الحياة من حيث الثقافة والوعي الفكري وتربية أبناءه والاستقرار الأسري والروابط الاجتماعية والترفيه النفسي و ......





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