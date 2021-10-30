النزاهة تكشف تفاصيل ضبط الكناني متلبسًا بالرشوة

2021/10/30 | 11:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، تفاصيل عمليَّة ضبط رئيس إحدى منظمات المجتمع المدني (أحد المرشحين لعضويَّة مجلس النواب)، مؤكدةً أنها تمت عبر جهات إنفاذ القانون بالتنسيق مع الهيئة والجهات القضائيَّة المختصة.[…]

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