خبيرة الأسلحة في موقع تصوير

2021/10/30 | 11:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرحت خبيرة الأسلحة المعتمدة في فيلم "راست" أنها لم تكن بتاتا على دراية بوجود "رصاص حيّ" في المسدّس الذي أدّى إلى مقتل مصوّرة سينمائية خلال تصوير هذا العمل من بطولة أليك بالدوين.

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