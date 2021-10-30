2021/10/30 | 11:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، السبت (30 تشرين الأول 2021)، القبض على متهم بسرقة عجلة حديثة النوع وآخر بتزوير سند عقاري بقيمة ٢٤٠ مليون دينار في بغداد.وقالت الوكالة، في بيان، “مكتب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال متهم بتزوير سند عقاري بـ240 مليون دينار في بغداد المركز الخبري الوطني.

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