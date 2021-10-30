محافظة عراقية بصدد اعتماد خطة الانفتاح العسكري.. هذه تفاصيلها

2021/10/30 | 11:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، السبت، عن مستجدات تنفيذ خطة انفتاح القطعات العسكرية في المحافظة، كاشفا عن وجود خطة لنصب كاميرات حرارية للمراقبة في المناطق المفتوحة والنائية بكركوك.

وقال الجبوري في تصريح تابعه NRT عربية، (30 تشرين الاول 2021)، إن "الوضع الأمني في عموم محافظة كركوك آمن ومستقر منذ أحداث الشهر الماضي بعد قيام عصابات داعش الارهابية بالتعرض على نقطة للشرطة الاتحادية في قرية سطيح والذي أدى الى استشهاد 13 عنصراً وإصابة 4 آخرين".

وأضاف، أنه "بعد توصيات المجلس الوزاري للأمن الوطني وزيارة وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش وعدد من قادة العمليات المشتركة الى المحافظة، تم تنفيذ خطة الانفتاح للقطعات العسكرية بإشراف مباشر من قبل قائد المقر المتقدم الفريق الركن علي الفريجي، من بينها نشر فوج كامل"، مؤكدا "عدم تسجيل أي حادث أو خرق أمني".

واوضح الجبوري، ان "القطعات مستمرة بتنفيذ خطة الانفتاح فضلاً عن جاهزيتها المتكاملة تحسبا لأي عمل إرهابي"، مشيرا إلى أن "هناك تعاونا بين جميع القطعات العسكرية والأمنية وتنسيقا ودعما من قبل إدارة كركوك لتلبية متطلبات القوات الأمنية من تهيئة الطرق وتطهير وكري المبازل وتأمين الأبراج والكاميرات الحرارية".

وأكد، أن "الجميع خاضع للقانون والوضع الأمني مستقر حاليا في كركوك"، لافتا إلى أن "هناك خطة لنصب كاميرات حرارية للمراقبة في المناطق المفتوحة والنائية مستقبلا بحاجة الى موافقات الجهات الاتحادية المختصة، بما يعزز أمن القطعات العسكرية ويسهم في قطع حركة فلول الإرهاب".

وبين الجبوري، أنه "من المؤمل تأمين 20 كاميرا حرارية في المناطق المفتوحة والنائية من ضمن حدود محافظة كركوك بامتداد جبال حمرين مع حدود ديالى وصلاح الدين".

N.A

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