2021/10/30 | 11:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، السبت، تفاصيل عملية ضبط رئيس إحدى منظمات المجتمع المدني (أحد المرشحين لعضوية مجلس النواب)، مؤكدة أنها تمت عبر جهات إنفاذ القانون بالتنسيق مع الهيئة والجهات القضائية المختصة.

وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (30 تشرين الاول 2021)، أنها "تلقت شكوى تفيد بتعرض المشتكي لعمليات ابتزاز ومساومة أقدم عليها المدعو (صباح الكناني) رئيس إحدى منظمات المجتمع المدني ومرشح لعضوية مجلس النواب"، مؤكدة "تواصل رئيس هيئة النزاهة الاتحادية شخصيا مع السيد قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر بقضايا النزاهة فيما يخص الشكوى".

واضاف البيان، انه "تم التحضير من أجل تنفيذ مذكرة الضبط بحق المشكو منه (الكناني) عبر جهات إنفاذ القانون، قبل إجراء الاقتراع العام لانتخابات مجلس النواب بيومين (في الثامن من تشرين الأول الجاري)، وتكللت تلك الجهود، التي تباركها الهيئة وتثني على كل جهد وتعاون يفضي إلى حفظ المال العام ومنع حالات الابتزاز والفساد مادام.،ضمن حدود القوانين والضوابط وتحت خيمة القضاء الكبرى، بتمكن فريق من جهاز الأمن الوطني في الثامن والعشرين من الشهر الجاري من ضبطه متلبسا بالجرم المشهود".

واوضح، ان "الهيئة قد دعت المواطنين كافة والمقاولين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات إلى التعاون معها من خلال الإبلاغ عن حالات الفساد والمساومة والابتزاز التي قد يتعرضون لها، وذلك عبر الاتصال بمنافذ الهيئة المخصصة لذلك"، منوها بأن "الهيئة جادة بتفعيل تقديم المكافأة للمخبرين الذين يسعون إلى حماية المال العام بالتعاون مع الهيئة".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان من النزاهة حول عملية ضبط 'صباح الكناني' متلبسا بالرشوة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان من النزاهة حول عملية ضبط 'صباح الكناني' متلبسا بالرشوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).