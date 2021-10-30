علماء دين شيعة في أفغانستان: تنظيم داعش يسعى لإشعال حرب طائفية

2021/10/30 | 11:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مجموعة من علماء الدين الشيعة، من

مساعي تنظيم “داعش” لإشعال حرب طائفية

في أفغانستان، لا سيما بعد تعرض مساجد

شيعية لهجمات التنظيم خلال صلاة الجمعة

الشهر الجاري.

وخلال الأسبوعين الماضيين، استهدف

تنظ

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