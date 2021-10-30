هيئة النزاهة: ملاحقة صباح الكناني بدأت قبل اقتراع تشرين

2021/10/30 | 11:58 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، تفاصيل عمليَّة ضبط المرشح الخاسر صباح الكناني في قضية فساد.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفق بيان، 30 تشرين الأول/أكتوبر، أنّ "عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بعد تلقي شكوى تفيد بتَعَرُّض المشتكي لعمليات ابتزاز ومساومة أقدم عليها المدعو (صباح الكناني) رئيس إحدى منظمات المجتمع المدني ومرشح لعضويَّة مجلس النواب".

وأوضح البيان، أنّ "رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة تواصل شخصيًا مع قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصَّة بالنظر بقضايا النزاهة فيما يخصُّ الشكوى، وتم التحضير من أجل تنفيذ مذكرة الضبط بحق المشكو منه (الكناني) عبر جهات إنفاذ القانون، قبل إجراء الاقتراع العام لانتخابات مجلس النواب بيومين (في الثامن من تشرين الأول الجاري)".

وتابع البيان، أنّ "الجهود، التي تباركها الهيئة وتثني على كل جهد وتعاون يفضي إلى حفظ المال العام ومنع حالات الابتزاز والفساد مادام ضمن حدود القوانين والضوابط وتحت خيمة القضاء الكبرى، تكللت بتمكُّن فريق من جهاز الأمن الوطني في الثامن والعشرين من الشهر الجاري من ضبطه متلبساً بالجرم المشهود".

وأشار البيان، إلى أنّ "الهيئة كانت قد دعت المواطنين كافة والمقاولين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات إلى التعاون معها من خلال الإبلاغ عن حالات الفساد والمساومة والابتزاز التي قد يتعرضون لها، وذلك عبر الاتصال بمنافذ الهيئة المُخصَّصة لذلك، وأكّدت جديتها بتفعيل تقديم المكافأة للمخبرين الذين يسعون إلى حماية المال العام بالتعاون مع الهيئة".

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