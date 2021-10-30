امرأة بريطانية تعثر على 30 ألف نحلة في جدار منزلها

2021/10/30 | 11:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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صُدمت امرأة بريطانية عندما عثرت على مستعمرة ضخمة تضم أكثر من 30 ألف نحلة تعيش في جدار منزلها.

واستدعت المرأة على الفور مربي النحل المختص ألفريد فريد ليسيطر على النحل في المنزل، وقال المربي لصحيفة "mirror" البريطانية: "كثير من الناس يخلطون بين نحل العسل والدبابير"،

وقال "اعتقدت صاحبة المنزل أن لديها دبابير واستدعتني لقتلها".

وأضاف: "لقد لاحظتها لبضعة أشهر واعتقدت أنها دبابير وتمنت أن تموت، لم تكن الخلية مرتفعة جدًا لذا تمكنت من الوصول إليها بالوقوف على سطح المرآب".

وأكد فريد إنه بمجرد تحديد موقع الخلية، كان عليه إزالة الكسوة من جانب المنزل للوصول إلى النحل.

المصدر: سبوتنيك

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