السوداني: حكومة الكاظمي منتهية الولاية.. لا يحق لها الدخول في تعاقدات استثمارية

2021/10/30 | 12:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد النائب السابق محمد شياع السوداني، ان الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي، منتهية الولاية ولا يحق لها الدخول في تعاقداتاستثمارية.

وقال السوداني في تغريدة على تويتر انه “ليس من صلاحيات الحكومة الحالية، منتهية الولاية، الدخول في تعاقدات استثمارية او الدخولفي مشاريع استراتيجية“.

واضاف “يجب ان يترك هذا للحكومة القادمة كاملة الصلاحية بوجود برلمان يمارس دوره التشريعي والرقابي“.

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